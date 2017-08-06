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السيسي يصدر قرارا بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين الشباب

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السيسي يصدر قرارا بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين الشباب السيسي يصدر قرارا بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين الشباب

التحرير

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كلف الرئيس عبد الفتاح ، وزارة التعليم والبحث العلمى بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، ويشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية، كما يتولى الصندوق دعم وإنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

طالب السيسي في كلمته بعيد العلم، اليوم الأحد، وزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة، لزيادة عدد الجوائز التي تمنحها الدولة في المجالات كافة ومضاعفة قيمها المالية.

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وقرر الرئيس إنشاء 4 جوائز جديدة للابتكار في مجالات الزراعة، الغذاء، الصحة، الدواء، الطاقة، المياه والصناعة، على أن تخصص لشباب المبتكرين وتكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه، ويتم بدء العمل بذلك اعتبار من إعلان جوائز العام الحالي.

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التحرير

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