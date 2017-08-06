صرف 10 آلاف جنيه لشهيد إسنا و5 آلاف لكل مصاب في حادث الأقصر

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، اليوم الأحد، صرف 10 آلاف جنيه، لشهيد الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة إسنا، الخميس الماضي، و 5 آلاف جنيه لكل مصاب من المصابين الثلاثة.
وقال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر: إنه "يجري العمل على إنهاء إجراءات استخراج صرف معاش استثنائي لزوجة الشهيد (محمد عبد الماجد)، والمصابين الثلاثة، تقديرًا لدورهم البطولي".
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يذكر أن أمين شرطة ومدني استشهدها، وأصيب 3 مدنيين آخرين في إطلاق نيران بشكل عشوائي على كمين أمني متحرك بمركز إسنا جنوب الأقصر، بعد استيقاف السيارة الخاصة بهما للكشف عن هويتهم.