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4 شركات توقع علاوة القطاع الخاص بحضور وزير القوى العاملة.. تعرف عليهم

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4 شركات توقع علاوة القطاع الخاص بحضور وزير القوى العاملة.. تعرف عليهم 4 شركات توقع علاوة القطاع الخاص بحضور وزير القوى العاملة.. تعرف عليهم

التحرير

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شهدت وزارة القوى العاملة اليوم مراسم توقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص مع عدد الشركات التابعة للنقابة العامة للصناعات الغذائية.

وقدم محمد سعفان وزير القوى العاملة الشكر لكافة الشركات الحاضرة للتوقيع على اتفاقية صرف علاوة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الاهتمام بعمالة القطاع يساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار.

وشارك في المؤتمر عدد من شركات الأغذية منها شركة بيبسي وآيس كريم ، ونستلة وشركة فرونيل.

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وشهد الحديث عن صرف علاوة القطاع الخاص جدلًا واسعًا، وذلك بعد أن أعلن محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات رفضه للمبادرة رغم طرحه لها بالبرلمان كرئيس لتحالف دعم مصر البرلماني، بالإضافة إلى إعلان اتحاد الغرف التجارية عدم التزامه بالاتفاقية.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شهد يوم 18 يوليو الجاري التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.

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التحرير

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