وقفة احتجاجية لطلبة جامعة القاهرة ضد «ياسين لاشين» (صور)

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نظم عدد من طلاب جامعة القاهرة، وقفة احتجاجية أمام بوابة الجامعة الرئيسية للمطالبة بمحاكمة الدكتور "ياسين لاشين" الأستاذ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام، على خلفية اتهامه بابتزاز الطالبات والتحرش بهن.

ورفع بعض الطلاب عددا من اللافتات منها "ياسين لاشين مغتصب مش مربٍّ"، و"مين ياسين لاشين اللى فوق القانون".

معاذ راشد، طالب بكلية الهندسة، قال إنه جاء خصيصًا من محافظة الإسكندرية تضامنًا مع زملائه، مؤكدًا أن التسجيلات الصوتية المنسوبة للدكتور استفزته، متسائلا هو مين "ياسين" ده اللى فوق القانون عايزين حد يرد علينا.

وأضاف راشد أن نفس الدكتور تم اتهامه من قبل بواقعة ابتزاز طالبات، مطالبًا بمشاركة الفتيات بكل كليات الجامعة لمحاسبته، خاصة وأنه تم إحالته من قبل للتحقيق ولكن دون جدوى.

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في هذا السياق أعلن مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة جيهان يسرى، عميدة الكلية، رفضه وبكل حزم أي سلوكيات فردية مسيئة وغير مسئولة تصدر من أحد أعضاء هيئة التدريس، وأن المجلس يتبرأ من تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، موضحا أنه قد تم تحويل الأمر إلى إدارة الجامعة التى تفضلت مشكورة بإحالة الأمر برمته إلى جهات الاختصاص والتحقيق.

وأكد مجلس الكلية أنها لا تتستر على أى فساد أو سلوكيات مسيئة، كبيرة كانت أو صغيرة، مناشدًا وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر ويعرض من أخبار، خاصة أن الموضوع بكامله قيد التحقيق.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا مقطعًا صوتيا منسوبًا لدكتور العلاقات العامة بكلية إعلام القاهرة «ياسين لاشين»، وهو يبتز إحدى الطالبات جنسيا ويطلب منها خلع ملابسها والإمضاء على إقرار على نفسها، وهو المقطع الذي أثار حالة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء الوقفة الاحتجاجية وقعت مشادات كلامية كادت تتطور إلى مشاجرة بين عدد من طلاب جامعة القاهرة وقوات الأمن المكلفة بتأمين البوابة الرئيسية، وذلك بعدما رفض رجال الأمن وقوف الطلاب أمام الجامعة مطالبينهم بالتظاهر السلمي داخل الجامعة وليس خارجها بعد الحصول على تصريحات أمنية.