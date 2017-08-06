"تشغيل شباب الخريجين": تنفيذ 3308 مشروعات بتكلفة 194 مليون جنيه في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أكد علاء نصر الدين، مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام محافظة أسيوط، اليوم الأحد، الموافقة على 3308 مشروع على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي 6231 مشروع، بتكلفة إجمالية بلغت 194 مليون و635 ألف جنيه.

وأوضح "نصر الدين" في تصريحات صحفية، أنهم وافقوا على 146 مشروعًا بمركز ومدينة أسيوط بتكلفة 9 ملايين و43 ألف جنيه، و127 مشروعًا بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة 10 ملايين و915 ألف جنيه، بالإضافة إلى 139 مشروع بحي غرب بتكلفة 12 مليون و334 ألف جنيه.

وأضاف "نصر الدين" أنه "في مركز ديروط جرت الموافقة على 426 مشروعًا بإجمالي تكلفة 21 مليون و590 ألف جنيه، وبمركز القوصية 433 مشروع بتكلفة 14 مليون و379 ألف جنيه".

وتابع "نصر الدين": "في مركز منفلوط جرت الموافقة على 313 مشروعًا بتكلفة 12 مليون جنيه، وبمركز أبوتيج نفذت مشروعك 653 مشروعًا بتكلفة 26 مليون و418 ألف جنيه، وبمركز صدفا 212 مشروع بتكلفة 11 مليون و942 ألف جنيه".

وأشار "نصر الدين" إلى تنفيذ 51 مشروعًا في الغنايم بتكلفة 2 مليون و153 ألف جنيه، و407 مشروع بمركز أبنوب بـ59 مليون جنيه، و146 مشروعًا بمركز الفتح بـ4 ملايين و883 ألف جنيه، وفي ساحل سليم 181 مشروعًا بـ6 ملايين و110 ألف جنيه، و74 مشروعًا بمركز البداري بـ3 ملايين و851 ألف جنيه.

وقال مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين، إنهم ينسقون مع بعض البنوك المشاركة في المبادرة، وهي: "الأهلي، مصر، التنمية والائتمان الزراعي، القاهرة، والإسكان والتعمير"، والتي تساهم في صرف أي تمويل مطلوب لتنفيذ المبادرة.