بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة

الأقصر - محمد محروس:

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، مع مجموعة من ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، لبحث مطالبهم ومشكلاتهم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم على مستوى كافة القطاعات.

حضر الاجتماع اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد محمود أبو العزايم، سكرتير مساعد المحافظة.

وعرض ممثلو ذوي الاحتياجات الخاصة أهم المشكلات والصعوبات التي تواجه فئة ذوي الإعاقة، وسبل توفير مصادر عمل لهم لتوفير حياة كريمة لهم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع المؤسسات.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع بوضع برامج تدريبية على الحرف المختلفة لذوي الاجتياجات الخاصة، بما يتناسب مع قدراتهم لإلحاقهم بسوق العمل، والتنسيق لإلحاق المؤهلين منهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وتوفير منافذ لإقامة مشروعات صغيرة لهم وعرضها بالأسواق.

كما استجاب محافظ الأقصر لطلب إحدى السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة الخاص بتوفير ماكينات خياطة ملابس وتطريز لتوفير حياة كريمة لها، موجهًا بتنفيذ المزيد من التدابير والترتيبات التيسيرية في مداخل المصالح الحكومية بما يسمح لذوي الإعاقة بالدخول والتعامل دون أي مشاكل أو عوائق، والتنسيق مع التضامن الاجتماعي لإدراج المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج تكافل وكرامة لصرف مساعدات مالية لهم.