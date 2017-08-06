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"مرسي" في قضية "التخابر مع حماس": "أنا رئيس الجمهورية"

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مصراوي Masrawy

"مرسي" في قضية "التخابر مع حماس": "أنا رئيس الجمهورية"

01:44 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتب- صابر المحلاوي:

قال الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية "التخابر مع حماس"، "مع احترامي للمحاكمة، أؤكد على رفضي للمحكمة لأنها غير مختصة ولائيًا بالنسبة لي، لأني رئيس الجمهورية".

وقامت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد فهمي، بإثبات طلباته بمحضر الجلسة.

كانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك "نظام مبارك"، والاستيلاء على السلطة بالقوة.

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