"الغرفة الفندقية": قرار حظر منع "البوركيني" غير ملزم وكل فندق حر في تعليماته

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال ناجي عريان، المسؤول بالغرفة الفندقية، وعضو اتحاد الغرف السياحية، إن كل فندق مسئول عن قراراته التنظيمية فيما يخص نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي "البوركيني"، مضيفًا أن قرارات الغرفة الفندقية غير ملزمة للفنادق.

وأضاف عريان، في تصريحٍ لـ"مصراوي"، الأحد، أن الغرفة الفندقية لم تصدر تحذيرًا للفنادق فيما يخص أزمة "البوركيني"، لافتًا إلى أن بعض الفنادق تمنع النزول إلى حمام السباحة بـ"البوركيني"، نظرًا لأنه يجلب الأمراض لما يحتويه على مواد تتفاعل مع المياه"، على حد قوله.

وأشار عريان، إلى أنه "لا مانع من نزول حمام السباحة بالبوركيني المصنوع من نفس خامات المايوه العادي لأنه لا يتفاعل مع المواد الموجودة في مياه حمام السباحة".

وأرسلت الغرفة الفندقية، في وقت سابق، خطابًا إلى الفنادق والمنشآت، جاء فيه أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة خلال الفترة الأخيرة من السائحين المصريين بشأن منع بعض إدارات الفنادق للنساء المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي، المعروف إعلامياً بـ"البوركيني".

وأضاف الخطاب: "أن قطاع المنشآت الفندقية درس هذه الظاهرة، وأكد أنه يحظر على جميع المنشآت الفندقية منع المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه المغطي للجسم بالكامل الشرعي، وفي حالة وجود أكثر من حمام سباحة بالفندق يتم تخصيص أحدها للسيدات المحجبات".

وأوصى خطاب الغرفة الفندقية، بوضع لوحة تعليمات على حمام السباحة بأنه لا مانع من النزول المايوه الشرعي طالما أنه من نفس خامة المايوه العادي، وأن تلك التوصيات والتوجيهات من منطلق الحفاظ على حقوق النزلاء والمرتادين على الفنادق وأحقيتهم في استخدام جميع خدمات ومرافق الفندق، طالما سمحت لهم إدارة الفندق بالإقامة ومنعًا لعدم التمييز بين النزلاء على أساس ديني أو أي نوع من أنواع التمييز الأخرى، حفاظًا على سمعة السياحة المصرية.

وشدد الخطاب على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة داخل جميع الفنادق حتى لا تتعرض المنشأة للمساءلة القانونية.

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