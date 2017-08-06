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ترامب "يقدر" لروسيا والصين دعمهما للعقوبات على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

"يقدر" لروسيا والصين دعمهما للعقوبات على

01:37 م الأحد 06 أغسطس 2017

الرئيس دونالد ترامب يقدر لروسيا والصين دعمهما لمشر

واشنطن (أ ف ب)

اعلن البيت الابيض في بيان السبت ان الرئيس دونالد ترامب "يقدر" لروسيا والصين دعمهما لمشروع القرار الأمريكي الذي يقضي بتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية وتبناه مجلس الامن الدولي.

وقال البيان ان "الرئيس يقدر للصين وروسيا تعاونهما لضمان تمرير القرار"، مؤكدا "سنواصل التعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كوريا الشمالية من اجل وقف سلوكها الذي يشكل تهديدا ويزعزع الاستقرار".

وكان مجلس الامن الدولي تبنى بالإجماع السبت قرارا يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية من شأنها حرمانها من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار، ردا على البرنامجين البالستي والنووي لبيونغ يانغ.

وشكل القرار نجاحا للولايات المتحدة التي تمكنت من اقناع الصين وروسيا بعدم استخدام حق النقض (الفيتو).

وبدأت واشنطن قبل شهر مفاوضات مع الصين لتبني قرار جديد ضد كوريا الشمالية بعدما اجرت بيونغ يانغ في الرابع من يوليو اول تجربة لإطلاق صاروخ عابر للقارات، تلتها تجربة ثانية في 28 يوليو.

هذا المحتوى من

AFP

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