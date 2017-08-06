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إيريك داير على رادار بايرن ميونيخ

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إيريك داير على رادار بايرن ميونيخ إيريك داير على رادار بايرن ميونيخ

التحرير

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أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى استعداد بايرن ميونيخ للتقدم بعرض لضم متوسط ميدان توتنهام إيريك داير مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مدرب بايرن ميونيخ، كارلو أنشيلوتي، يرغب بقوة في ضمن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، خاصة أنه يرى فرصة العملاق البافاري أفضل من مانشستر يونايتد، لضم اللاعب الإنجليزي، وذلك بعد الأموال التي أنفقها اليونايتد في الميركاتو الحالي.

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ويعاني توتنهام من الانتقادات الحادة في الأونة الأخيرة، بسبب بيع اللاعبين دون شراء بدائل لهم وخاصة بيع المدافع كيلي والكر لمانشستر سيتي، لذا سيكون من الصعب للغاية على رئيس النادي دانيل ليفي والمدرب ماوريسيو بوكيتينو الموافقة على تلك الصفقة.

ويعد إيريك داير، من أعمدة توتنهام الأساسية منذ انضمامه لصفوف الفريق اللندني في عام 2014 قادمًا من سبورتينج لشبونة، وبدأ مشواره الدولي مع منتخب إنجلترا في عام 2015 أمام إسبانيا ويملك في رصيده 19 مباراة دولية.

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التحرير

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