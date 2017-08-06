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كونتي: لا أستطيع منع هازارد من الانتقال إلى برشلونة

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كونتي: لا أستطيع منع هازارد من الانتقال إلى برشلونة كونتي: لا أستطيع منع هازارد من الانتقال إلى برشلونة

التحرير

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يضع نادي برشلونة، إيدين هازارد، ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، خلال الميركاتو الحالي، لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار، لصفوف باريس سان جيرمان.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع فيليب كوتينيو، بشكل رئيسي، ولكنه سيتوجه نحو هازارد في حال رفض ليفربول التفريط في خدمات لاعبه البرازيلي.

وبعد رحيل نيمانيا ماتيتش تجاه مانشستر يونايتد، في صفقة لم يكن كونتي موافقًا عليها، أشار المدرب الإيطالي إلى أنه لا يملك القرار حول مستقبل إيدين هازارد، مع الفريق، وذلك حسبما أفادت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

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وأوضح كونتي، أنه لا يعرف قيمة هازارد السوقية حاليًا، مشيرًا إلى توقعه باستمرار اللاعب البلجيكي في صفوف تشيلسي خاصة أن الفريق لا يتحمل في الوقت الحالي فقدان نجم آخر.

وأضاف كونتي، أنه يقدر هازارد كثيرًا خاصة أنه لاعب يمتلك جودة عالية، ولكنه يبقى مدرب ويقتصر دوره على إبداء رأيه فقط، أما مستقبل اللاعب مع الفريق فهو أمر بيد الإدارة وحدها.

وأشار كونتي إلى حاجة تشيلسي للكثير من الوقت لشراء لاعب بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، كما تفعل الأندية الكبرى في الوقت الحالي، مؤكدًا على أن إنفاق 100 مليون إسترليني في لاعب واحد فقط أمر لا يراه مناسبًا على الإطلاق حيث يفضل توزيع تلك الأموال على شراء أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق.

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التحرير

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