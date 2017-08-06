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روني: اليونايتد بحاجة إلى رونالدو أو ميسي لتحطيم رقمي القياسي

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روني: اليونايتد بحاجة إلى رونالدو أو ميسي لتحطيم رقمي القياسي روني: اليونايتد بحاجة إلى رونالدو أو ميسي لتحطيم رقمي القياسي

التحرير

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أعرب المهاجم الإنجليزي واين روني، عن ثقته الكبيرة في صمود رقمه القياسي، كأفضل هداف في تاريخ مانشستر يونايتد، لفترة طويلة برصيد 253 هدفًا متفوقًا بأربعة أهداف عن الرقم القياسي السابق لبوبي شارلتون.

وأوضح روني، في تصريحات نقلها موقع «فور فور تو» أن اللاعبين في الوقت الحالي لا يفضلون البقاء طويلًا في الأندية، مشيرًا إلى أن رقمه لن يتحطم إلا من خلال بقاء لاعب في مانشستر يونايتد لنفس مدة وجوده هو فيها مع الفريق.

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وأشار روني إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الأمر هو الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي القادران على تحطيم رقمه القياسي في حال انضم أي منهما لصفوف اليونايتد.

وأعرب روني عن سعادته الكبيرة بالأرقام التي حققها مع مانشستر يونايتد، والذكريات الرائعة التي يمتلكها من فترة وجوده في ملعب الأولد ترافورد.

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التحرير

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