لا تلقي بذور العنب بعد اليوم.. تعرف على فوائدها

لا تلقي بذور العنب بعد اليوم.. تعرفي على فوائدها



كتب - هشام عواض:

خلال هذه الفترة ينتشر العنب بجميع أنواعه والذي بدأ موسمه منذ أسابيع، وهو من الفاكهة التي تقلل الشعور بحرارة الجو وله العديد من الفوائد الصحية، إلا ان بذوره أيضاً لها استخدام هام.

تحتوي خلاصة بذور العنب على مواد تفيد لصحة وجمال البشرة، حيث إنها تحارب شيخوخة البشرة، وتكافح بعض الأمراض الجلدية، مثل التهاب الجلد العصبي، بحسب مجلة "إيلي" الألمانية.

وذكرت أيضاً، أن خلاصة بذور العنب غنية بمادة "بروانثوسيانيدين" الفعالة، والمضادة للأكسدة، وتحارب هذه المادة ما يعرف "بالجذور الحرة"، والتي تعد السبب الرئيسي للتجاعيد.

وتهاجم "الجذور الحرة" خلايا البشرة وبروتينات الكولاجين والإيلاستين، مما يتسبب في فقدان البشرة لمرونتها ومظهرها المشدود، كما تتراجع قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، وبالتالي تصبح البشرة جافة مما يعرضها للتجاعيد.

وتعمل مادة "بروانثوسيانيدين" على تعزيز نشاط إنزيمات البشرة، مما يوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وتعمل المادة على سرعة الشفاء الجروح من خلال إصلاح النسيج الضام. لذا فهي تتمتع بفائدة كبيرة لعلاج الأمراض الجلدية، مثل التهاب الجلد العصبي.

وتتوفر خلاصة بذور العنب في صور كبسولات، والتي يتم تناولها بمعدل يصل إلى 3 مرات يوميًا، تحت إشراف الطبيب.

كما يمكن صنع "ماسك"، وذلك بوضع خلاصة العنب على بشرة الوجه ورقبتك بشكل دائري لمدة 20 دقيقة على الأقل. ثم غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها برفق. ومع التكرار سوف تحصلين على نتيجة راائعة.