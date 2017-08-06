حبس جدة وزوجها عذبا حفيديهما في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

وقررت النيابة العامة في السويس، اليوم الأحد، حبس "ف.ب.ع" 70 عامًا، وزوجها "م.ح.م" 68 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعذيب نجلي ابنتها بالضرب، ما تسبب في حدوث إصابات جسدية ونفسية لها.

وكانت قوات الشرطة في السويس، قد ألقت القبض على المتهمين، بعد ورود بلاغ من جيرانهما بعرب الدبور التابعة لحي عتاقة، بسماع صراخ الطفلين "ز.ك.هـ.ش"، 7 سنوات، وشقيقة سعيد 6 سنوات، بعد تعدي جدتهما وزوجها عليهما بالضرب.

وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ، وتبين للعميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائي، أن والد الطفلين المتهم هاني شعبان ألقت الشرطة القبض عليه نهاية شهر مايو الماضي، بعد قتل زوجتة الثالثة لشكه في سلوكها.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن والد المجني عليهما تزوج 3 سيدات وأنجب من كل منهن طفلين، كانت آخرهن التي قتلها صعقًا بالكهرباء، وأخرى فارقته بالطلاق، وأم الطفلين كريم وسعيد التي جرى ضبطها وحبسها في قضية حيازة مواد مخدرة.

وقالت الجدة المتهمة في تحقيقات النيابة، إنها لا تقوي على رعاية الطفلين لكبر سنها، وأنها كانت تضربهما لتأديبهما، كونهما كثيرا الهرج والمشاغبة، موضحة أن الطفلين كان أقل ازعاجًا حينما كانت أمهما موجود.

وأضافت المتهمة: عقب القبض على والدهما ساءت حالة الأطفال وأصبحا مزعجين، ولم تستطع تقويمهما إلا بالضرب.