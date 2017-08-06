شكًا في سلوكها.. القبض على عائلة حاولت ذبح ابنتها في بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

ألقت مباحث مركز سمسطا جنوبي بني سويف، اليوم الأحد، القبض على أب ونجليه، لمحاولتهم ذبح ابنة الأول، وإلقائها بمنطقة جبلية على الطريق الصحراوى الغربي بمركز سمسطا في بنى سويف، لهروبها من المنزل وشكهم في سلوكها.

وأنقذت العناية الألهية فتاة في بداية عقدها الثالث، من الموت ذبحًا، على يد والداها وأشقائها الاثنين، بدائرة مركز سمسطا جنوبي غرب بني سويف، بعد استدارجهم لها من القاهرة، وطعن شقيقها الأصغر لها بمنطقة الرقبة، وإلقائها في المنطقة الصحراوية بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي ظنًا منهم أنها فارق الحياة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف العام، باستقبالها فتاة تدعى "ع. ح.م" 22 سنة، مصابة بقطع في الرقبة، واشتباه قطع في المريء وحالتها العامة سيئة، والذي كلف بسرعة التحري عن الواقعة وكشف ملابساتها وضبط الجناة.

وأشارت التحريات الأولية وأقوال المصابة الأولية، التي قادها الرائد محمد الفقي معاون مباحث مركز شرطة سمسطا، أن والد الفتاة و2 من أشقائها وراء محاولة ذبحها وإلقائها بالطريق الصحراوي، بعد استدراجها من القاهرة لدائرة مركز سمسطا.

وكشفت التحريات أن الفتاة مقيمة بالقاهرة بعد هروبها من منزل أسرتها، منذ 5 سنوات، وعقب معرفتهم بمكان اختفائها، استدرجوها، وطعنوها بسلاح أبيض كان بحوزة شقيقها الأصغر.

وضبطت قوات الشرطة المتهمين الثلاثة بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، والذين اعترفوا أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة، شكًا في سلوك الفتاة.