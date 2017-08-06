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الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 11 آخرين في حادثي سير بالدقهلية وأسوان

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 11 آخرين في حادثي سير بالدقهلية وأسوان

01:03 م الأحد 06 أغسطس 2017

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 11 آخرين في حادثي سير بالدقهلية وأسوان

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع 3 مواطنين وإصابة 11 آخرين بحادثي سير في محافظتي الدقهلية وأسوان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة آخر إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بالطريق الدولي أمام معهد الدلتا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصاب وحالات الوفاة إلى مستشفى جمصة المركزي.

وأضاف مجاهد، في بيان اليوم الأحد، أن الحادث الثاني نتج عن تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى بالطريق الشرقي الزراعي بمحافظة اسوان، مما أسفر عن إصابة 10 مواطنين، تم نقلهم الى مستشفى أدفو العام، من خلال 5 سيارات إسعاف مجهزة كانت بموقع الحادث خلال 8 دقائق فور الإبلاغ عن الحادث.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات بالحادثين تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، وجروح قطعية بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد، مؤكدا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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