انتداب محامي للدفاع عن "مرسي" في قضية "التخابر مع حماس"

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم الأحد، في أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و21 آخرين في قضية "التخابر مع حماس" بندب المحامي ماهر عبد الله علي، دفاعًا عن المتهم الثالث محمد مرسي.

وقالت المحكمة خلال الجلسة، إنه صدر قرارًا من وزير العدل بنقل انعقاد جلسات المحاكمة للقضايا التي تختص بها، وهي الدائرة 11 جنايات جنوب إلى قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، والقرار مؤرخ 4 أغسطس 2015، فيما أشرت المحكمة على الصورة الضوئيه للقرار، وأمرت بإرفاقه بمحضر الجلسة.

كانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.