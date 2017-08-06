إقبال كبير من القضاة في أول أيام التظلم على «الحركة القضائية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بدأ صباح اليوم الأحد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا تلقي التظلمات على الجزء الأول من الحركة القضائية، وذلك لمدة أسبوع يستمر حتى السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجارى.

ورصد موقع "التحرير" قيام عدد من قضاة محاكم الاستئناف، بالتوجه إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والتفيش القضائي، للتظلم على الحركة القضائية التي تم إعلانها مساء أمس السبت.

شاهد أيضا

واعتمد مجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعه أمس السبت الجزء الأول من أكبر حركة قضائية 2017 – 2018 ضمت ما يقرب من 2000 من القضاة ورؤساء المحاكم والمحامين العموم.

قال المستشار خالد الشرقبالي نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي للمجلس، فى تصريحات خاصة أن التظلمات على الجزء الأول سوف تستمر طوال الاسبوع الجاري، وعقب غلق باب التظلمات على الجزء الأول من الحركة القضائية سوف يبدأ مجلس القضاء فى الإعداد للجزء الثاني من الحركة.