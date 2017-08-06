سعد الجمال للفلسطينيين: مصر هي حصنكم الحصين

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أشاد اللواء سعد الجمال، لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالمؤتمر الشعبى الحاشد الذى عُقد فى قطاع غزة، بحضور كل أطياف الشعب الفلسطينى للتعبير الأخوى الصادق عن التحية لمصر، شعبا وقيادة، على المساندة المستمرة والدعم اللا محدود، وآخرها شحنات الوقود لتشغيل محطة كهرباء غزة التى توقفت بسبب تعنت الاحتلال الصهيونى الغاشم ووقف إمدادها بالوقود وهى المصدر الوحيد للكهرباء فى القطاع كله.

وقال الجمال، فى تصريح له اليوم الأحد، أن الفلسطينيين أجمعوا على عرفانهم بدور مصر، صاحبة المواقف الأخوية الدائمة والتاريخية معهم، منددين بأية أعمال عدائية ضدها تؤدى لتوتر العلاقات أو محاولات التأثير على المواقف المصرية المعلنة من تدعيم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت محل الاهتمام البالغ من الشعب والقيادة السياسية.

وأضاف أن المواقف الحقيقية لدعم القضية الفلسطينية لم تخرج إلا من مصر، حتى عندما توارى الاهتمام فى السنوات الأخيرة بالقضية، نتيجة الإرهاب والنزاعات المسلحة فى المنطقة خاصة، وفى العالم بشكل عام، فإن الرئيس المصرى حرص أكثر من مرة على إحياء الاهتمام بتلك القضية، ورفع الغبار عنها بمبادرات متتالية، سواء فى القمم العربية أو من على منبر الأمم المتحدة، دفعا لعملية السلام وتأكيد ضرورة حل الدولتين.

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وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية، أن مصر عندما تعرضت لأضرار بالغة نتيجة امتداد الإرهاب لسيناء، وخروج بعض المارقين من الفصائل الفلسطينية عن الخط العربى والأخوى مع مصر، فإن الشقيقة الكبرى احتوت ذلك ولم يؤثر فى اهتمامها بالجموع الحاشدة من الشعب الفلسطينى، ولم يفتر اهتمامها يوما، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مصر والعرب المركزية.

وتابع قائلا: «يا أيها الفلسطينيون الشرفاء، تأكدوا أن مصر هى حصنكم الحصين، ولن تتوانى يوما عن دعمكم ومساعدتكم سياسيا واقتصاديا فى ظل كل الظروف».