السيسي يطالب الحكومة بتخصيص 250 ألف جنيه لجائرة الابتكار العلمي

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى علماء مصر، قائلا: "أتوجه إليكم باسم الشعب المصرى برسالة تقدير وأمل، فالتقدير لعطائكم وجهدكم وإخلاصكم فى التعلم والتعليم والعلم".

وتابع الرئيس، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد: "أما الأمل فيما تنتظره منكم بلادكم من مزيد من الجهد والعمل والإبداع فيما تنتظره منك لسد الفجوة بين قصور الواقع وطموح الآمال".

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وطالب الرئيس، الحكومة بتخصيص جائرة الابتكار العلمي للشباب بقيمة 250 ألف جنيه، مؤكدا أن الدولة تنتظر من الشباب والعلماء المساهمة الفعالة في بناء حضارة جديدة تتفوق على حضارة الأمس.