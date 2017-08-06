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السيسي يطالب الحكومة بتخصيص 250 ألف جنيه لجائرة الابتكار العلمي

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السيسي يطالب الحكومة بتخصيص 250 ألف جنيه لجائرة الابتكار العلمي السيسي يطالب الحكومة بتخصيص 250 ألف جنيه لجائرة الابتكار العلمي

التحرير

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى علماء ، قائلا: "أتوجه إليكم باسم الشعب المصرى برسالة تقدير وأمل، فالتقدير لعطائكم وجهدكم وإخلاصكم فى التعلم والتعليم والعلم".

وتابع الرئيس، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد: "أما الأمل فيما تنتظره منكم بلادكم من مزيد من الجهد والعمل والإبداع فيما تنتظره منك لسد الفجوة بين قصور الواقع وطموح الآمال".

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وطالب الرئيس، بتخصيص جائرة الابتكار العلمي للشباب بقيمة 250 ألف جنيه، مؤكدا أن الدولة تنتظر من الشباب والعلماء المساهمة الفعالة في بناء حضارة جديدة تتفوق على حضارة الأمس.

 

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التحرير

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