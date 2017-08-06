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السيسي في عيد العلم: الغد أشد بأسا من الأمس

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السيسي في عيد العلم: الغد أشد بأسا من الأمس السيسي في عيد العلم: الغد أشد بأسا من الأمس

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن الدولة تعي تماما دور العلم والعلماء وتحرص على تكريمهم، موضحا أن الدستور مهد الطريق أمام شباب وعلمائها للتعليم، فجعل التعليم حق للجميع وألزم الدولة برعاية الباحثين وضمن حقوق الحرية الفكرية.

أضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالات الدولة بعيد العلم، اليوم الأحد: "المجتمع في أمس الحاجة لأبحاث وتطوير في جميع المجالات منها الصحة والسيارات والتكنولوجيا والمعلومات، فعلينا توجيه مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث العلمي".

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وتابع: "على إيجاد وسائل للربط بين المؤسسات، بما يعادل التطور التكنولوجي في جميع أرجاء مصر، فمصر وهي تكرم علمائها فهي تقدم تموذحج وقدوة لشباب الباحثين وتطالبهم بأن الغد أشد بأسا من الأمس".

وطالب السيسي، الحكومة بمضاعفة الجهود وتقديم العون للعلماء.

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التحرير

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