السيسي: مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتجديد قيمة العلم

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته باحتفالات الدولة بعيد العلم، قائلاً: "أبعث اليوم خلال احتفالات عيد العلم برسالة تقدير وأمل فيما تنتظره منكم بلدكم من إبداع لسد الفجوة بين الواقع وطموح الآمال".

أضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد: "نحن مطالبون بتجديد قيمة العلم والمعرفة في حياتنا، لبناء واقع جديد لا يقل عن أجدادنا وإنما يزيد عليه، فنحن أمام ضرورة أن يصبح العلم على قمة أولوياتنا ".

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حرص الرئيس على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، إذ أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمي للنهوض بمصر واقتصادها.