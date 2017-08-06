وزير التعليم العالي يهدى السيسى درع عيد العلم

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أهدى الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي، الرئيس عبد الفتاح السيسي درع عيد العلم، في أثناء مشاركته العلماء في الاحتفال بعيدهم.

قال عبد الغفار، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم، إن شباب مصر هم النهضة الحقيقية التي يُبنى عليها الأجيال المقبلة، مؤكدا أن العلم السلاح الحقيقي لمواجهة الأزمات، وهو الجسر الذي نستطيع من خلاله العبور لمجتمع آمن.

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وتابع: "سيتم زيادة عدد الكليات وإضافة 4 جامعات في المدن الجديدة، لرفع جودة التعليم والبحث العلمي، باستثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 12 مليار جنيه".