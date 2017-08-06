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وزير التعليم: نسعى لإصلاح المنظومة بجهود السيسي

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وزير التعليم: نسعى لإصلاح المنظومة بجهود السيسي وزير التعليم: نسعى لإصلاح المنظومة بجهود السيسي

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن احتفالات عيد العلم تأتي في وقت تسعى فيه لتحسين كافة مراحل التعليم وبناء نظام تعليمي جديد، في ضوء الخطط التي التزمنا بها لإصلاح منظومة التعليم.

أضاف شوقي، خلال كلمته باحتفالات الدولة بعيد العلم، اليوم الأحد: "الجهد الذي تبذله الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح لإصلاح التعليم لا يكتمل إلا بالمشاركة بين الجميع، بدءً من مسؤولي الوزراء ومرورا بخبراء التعليم ورجال الأعمال، وصولا إلى المجتمع ذاته، فالدولة تسعى جاهدة لبناء منظومة كاملة لاكتشاف الموهوبين في شتى المجالات، لتحقيق النهضة المنشودة لبلدنا".

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وتابع: "بنك المعرفة يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم، ومن المنتظر أن يحتوي هذا البنك على مناهج علمية وسيتم التعاقد مع عدد من الجامعات بالخارج لإضافة برامجهم".

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التحرير

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