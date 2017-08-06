الترجي في مواجهة نارية أمام الفيصلي بنهائي البطولة العربية

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يواجه الترجي التونسي نظيره الفيصلي الأردني، مساء اليوم الأحد، في الثامنة مساء باستاد الإسكندرية، في نهائي البطولة العربية.

ويدير اللقاء الحكم المصري الدولي إبراهيم نور الدين، ويعاونه في إدارة اللقاء المساعد رضوان عشيق، من المغرب والمصري أيمن دجيش، والجزائري مهدي عسير حكمًا رابعًا، ويحصل الفائز بالبطولة العربية على مكافآة مالية قدرها 2.5 مليون دولار بينما يحصل الوصيف على 600 ألف دولار.

وصعد الترجي التونسي للمباراة النهائية بعدما تغلب على الفتح الرباطي المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما باستاد الإسكندرية الخميس الماضي، حيث انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي (1/1)، قبل أن ينجح الترجي في حسم نتيجة اللقاء لصالحه بالوقت الإضافي.

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أما الفيصلي الأردني فصعد للمباراة النهائية بفوزه على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب «برج العرب» الأربعاء الماضي.

ويطمح الترجي بقيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، في اللقب العربي من أجل الحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي فى سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

أما الفيصلي بقيادة المدرب «نيبوشا» فيحلم بالفوز بلقب البطولة العربية للمرة الأولى فى تاريخه، وكسر عُقدة الوصيف الذي لأزمته طوال المشاركات الماضية، حيث حل وصيفا لبطولة الأندية العربية عام 1996، ووصيفًا لدورس أبطال العرب 2007، ووصيفاً لكأس النخبة العربية عام 2000.