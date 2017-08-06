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الصين تدعو لاستئناف المفاوضات بشأن شبه الجزيرة الكورية

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مصراوي Masrawy

الصين تدعو لاستئناف المفاوضات بشأن شبه الجزيرة الكورية

12:48 م الأحد 06 أغسطس 2017

الصين تدعو لاستئناف المفاوضات بشأن شبه الجزيرة الكورية

مانيلا (د ب أ)
طالب وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الأحد باستئناف المباحثات بشأن شبه الجزيرة الكورية، كما حث على عدم استفزاز المجتمع الدولي عقب أن صوت مجلس الأمن الدولي لصالح فرض عقوبات، تعد الأكثر صرامة حتى الآن بحق بيونجيانج.

وأشار وانج إلى أنه على الرغم من أن العقوبات كانت "ضرورية" بعد إجراء بيونجيانج لاختبارت صاروخية في يوليو الماضي، إلا أن المفاوضات فقط هي التي ستحل الصراع في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف وانج للصحفيين على هامش اجتماعات دول رابطة جنوب شرق آسيا " الأسيان" في مانيلا " غرضنا هو إعادة جميع الأطراف المعنية بالقضايا النووية لطاولة المفاوضات، لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ".

وأوضح " الأمر ليس سهلا، ولكنه الاتجاه الذي يجب أن نعمل سويا نحوه" مضيفا " الحوار والمفاوضات فقط هى السبيل الوحيد لمواجهة قضية شبه الجزيرة الكورية".

وقال وانج إنه أخبر نظيره الكوري الشمالي" ري يونج هو" خلال لقاء معه" بعدم انتهاك قرار الأمم المتحدة واستفزاز النوايا الحسنة للمجتمع الدولي من خلال إطلاق صواريخ أو إجراء تجارب نووية".

وأكد ري على موقف بيونجيانج بشأن هذه القضية خلال اللقاء، بحسب ما قاله وانج.

وأضاف وانج " لا أعتقد أن ذلك يهم كثيرا " موضحا " ما يهم حقا هو أن وزير خارجية كوريا الشمالية هنا لذلك فهو لديه الفرصة للاستماع لأراء عدة أطراف حول الموقف في شبه الجزيرة الكورية".

 

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