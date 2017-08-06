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السيسي يغادر احتفالية "عيد العلم" بعد أداء السلام الوطني

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مصراوي Masrawy

يغادر احتفالية "عيد العلم" بعد أداء السلام الوطني

12:53 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محمد:

انتهت فعاليات احتفالية عيد العلم، بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأداء السلام الوطني.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلمين أحدهما فيلم تسجيلي عن مستقبل البحث العملي في .

وحضر الاحتفالية، وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية.

ومن المقرر أن يتم، خلال الحفل، تكريم أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمي للنهوض بمصر واقتصادها.

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