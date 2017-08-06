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السيسي يطالب المجتمع المدني ورجال الأعمال بتوجيه الاستثمارات لدعم البحث العلمي

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مصراوي Masrawy

يطالب المجتمع المدني ورجال الأعمال بتوجيه الاستثمارات لدعم البحث العلمي

12:52 م الأحد 06 أغسطس 2017

السيسي يطالب المجتمع المدني ورجال الأعمال بتوجيه الاستثمارات لدعم البحث العلمي

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ننتظر الكثير من المجتمع المدني ورجال الأعمال لتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى مجال البحث العلمي".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية عيد العلم، المنعقدة اليوم الأحد، بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية، بإنشاء صندوق لرعاية النابغين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمضاعفة المكافآت التي يتم منحها للمتفوقين.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلمين أحدهما فيلم تسجيلي عن مستقبل البحث العملي في .

ومن المقرر أن يتم، خلال الحفل، تكريم أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصادها.

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