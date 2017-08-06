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الادعاء يحقق في محاولة الهجوم على برج إيفل

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مصراوي Masrawy

الادعاء يحقق في محاولة الهجوم على برج إيفل

12:48 م الأحد 06 أغسطس 2017

الادعاء يحقق في محاولة الهجوم على برج إيفل

 

باريس (د ب أ)

قال مصدر بالشرطة الفرنسية اليوم الأحد إن الادعاء يحقق في محاولة هجوم رجل مسلح على برج إيفل ليلة أمس السبت، مما دفع الشرطة لإخلاء البرج.

وقالت الشرطة إنه جرى إلقاء القبض على الرجل واحتجازه لاستجوابه.

وقد وقع الحادث الساعة الحادية عشر ونصف مساء بالتوقيت المحلي (2130 بتوقيت جرينتش). وجرى إخلاء البرج، الذي يبقى أبوابه مفتوحة أمام الزائرين حتى منتصف الليل، بعد ساعة بإجراء احترازي مثلما قال المصدر بالشرطة.

وقالت الشركة التي تدير البرج إن رجلا كان بحوزته "سلاح أبيض" حاول اقتحام إحدى النقاط الأمنية عند مدخل البرج.

وأضافت الشركة " تم السيطرة عليه واعتقاله" ولم تقع إصابات.

ويشار إلى أن فرنسا في حالة تأهب منذ وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية عامي 2015 و 2016، أسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصا.

وتعتزم سلطات باريس وضع جدران زجاجية مضادة للرصاص على جانبين وحواجز معدنية على الجانبين الأخرين بدلا من الحواجز الحالية التي تحيط ببرج إيفل.

 

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