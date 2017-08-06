السيسي: إنشاء 4 جوائز جديدة في مجالات الزراعة والمياه والصحة والطاقة

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن إنشاء 4 جوائز جديدة في مجالات الزراعة والمياه والصحة والطاقة، على أن تقدر قيمة الجائزة بـ 250 ألف جنيه.

وحضر الرئيس السيسي اليوم الأحد، احتفالية عيد العلم بحضور العلماء وكبار رجال الدولة، حيث كرم المتميزين من أوائل الثانوية العامة، وأساتذة الجامعات والعلماء.

كما حضر الاحتفالية، وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمي للنهوض بمصر واقتصادها.