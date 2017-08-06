السيسي: الدستور كفل حرية البحث العلمي وألزم الدولة برعاية الباحثين

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدستور المصري مهد الطريق للباحثين والمفكرين والمبدعين، وكفل حرية البحث العلمي، وألزم الدولة برعاية الباحثين والمفكرين، داعياً إياهم بعدم إدخار جهد أو طاقة في مجال البحث أو الإبداع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعي تمامًا أهمية العلم والعلماء وتؤمن بأن العلم والتكنولوجيا أساس التنمية وجوهرها.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية عيد العلم، المنعقدة اليوم الأحد، بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلمين أحدهما فيلم تسجيلي عن مستقبل البحث العملي في مصر.

وكرم الرئيس السيسي، خلال الحفل، أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصادها.