السيسي: زيادة استثمارات البحث العلمي لـ 17.5 مليار جنيه بواقع 47%

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم زيادة استمثمارات أنشطة البحث العلمي من 11.8 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه، بزيادة تقدر بـ 47%، بخلاف الدعم المباشر الموجه لبعض المشروعات القومية، مثل: " مشروع بنك المعرفة، وجامعة زويل، والجامعة المصرية اليابانية".

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية عيد العلم، المنعقدة اليوم الأحد، بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلمين أحدهما فيلم تسجيلي عن مستقبل البحث العملي في مصر.

وكرم الرئيس أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصادها.