ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في كمين أمني بالقناطر

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضَبَطَ فريق من مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، 7 أشخاص، بينهم رقيب قوات مسلحة، ومندوب شرطة مفصول، وبحوزتهم 2 سلاح ناري، وطلقات، وذلك في كمين أمنى بدائرة المركز.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم طارق عادل رئيس مباحث القناطر، أنه أثناء تواجد النقيبين نصر الدين محمد، بإدارة الطرق والمنافذ، وهلال علي، بمركز شرطة القناطر والقوة المرافقة بكمين أمني في طريق الحادثة - باسوس، استوقفوا سيارة تويوتا واشتبهوا بمستقليها، وبتفتيش السيارة عُثر على 2 سلاح ناري طبنجتين وطلقات من ذات العيار.

وبالكشف عن المضبوطين، تبين أن بينهم رقيب قوات مسلحة، ومندوب شرطة مفصول من قوات أمن القاهرة، ومسجلين خطر هاربين من عدد كبير من الأحكام.

وبسؤالهم قرروا باستخدام السلاح للدفاع عن النفس.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 68664 إداري مركز القناطر، وتولت النيابة التحقيق.