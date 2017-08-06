وزير التعليم: توزيع كتاب "1000 اختراع واختراع" على كل طلاب مصر

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجأة تتم لأول مرة في العام الدراسي 2017، 2018، حيث سيتم توزيع كتاب بعنوان "1000 اختراع واختراع" على كل طلاب مصر.

وأشار الوزير، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى أن الكتاب يضم سير واختراعات العلماء المسلمين والعرب، لكي يتحمس الطلاب للعلم ويضيفوا إليه.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلمين أحدهما فيلم تسجيلي عن مستقبل البحث العملي في مصر.

وحضر الاحتفالية، وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية.

ومن المقرر أن يتم، خلال الحفل، تكريم أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمي للنهوض بمصر واقتصادها.