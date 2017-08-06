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برشلونة يستغل أموال نيمار للتقدم بعرض خيالي جديد لضم كوتينيو

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برشلونة يستغل أموال نيمار للتقدم بعرض خيالي جديد لضم كوتينيو برشلونة يستغل أموال نيمار للتقدم بعرض خيالي جديد لضم كوتينيو

التحرير

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أشارت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، إلى عدم استسلام برشلونة لرفض ليفربول لبيعه نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، حيث بدأ البرسا استغلال أموال صفقة نيمار للضغط على الريدز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن برشلونة سيتقدم بعرض جديد لضم فيليب كوتينيو، البالغ من العمر 25 عامًا مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

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وأضافت الصحيفة البريطانية، أن برشلونة سيتقدم بعرض آخر يصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني لضم مهاجم بروسيا دورتموند الشاب عثمان ديمبلي، والذي تسعى أندية آرسنال وتشيلسي وتوتنهام للظفر يخدماته.

وأكدت «ديلي ستار» أن برشلونة في حال رفض ليفربول، ذلك العرض فسيتوجه إلى نجم تشيلسي إيدين هازارد إلى جانب إمكانية التفكير في التعاقد مع مهاجم موناكو كيليان مبابي، الذي يرغب ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي الحصول على خدماته.

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التحرير

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