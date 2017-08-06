«ريال مدريد Vs مانشستر يونايتد».. من يظفر بلقب السوبر الأوروبي؟

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يتنافس يوم الثلاثاء المقبل، فريقان من أكثر الفرق تتويجًا بالألقاب على متسوى العالم على لقب السوبر الأوروبي، في العاصمة المقدونية سكوبيه، حيث يشارك الريال في البطولة باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك الشياطين الحمر باعتبارهم بطل الدوري الأوروبي.

وتأهل الريال للمرة الثالثة للعب على السوبر الأوروبي في آخر 4 مرات، وذلك بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 4-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 3 يونيو الماضي في كارديف، وأصبح حينها الريال أول فريق يتمكن من الفوز بلقبين متتاليين في دوري الأبطال منذ ميلان في عامي 1989 و1990.

بينما تأهل مانشستر يونايند، إلى السوبر الأوروبي بعد الفوز على أياكس الهولندي في نهائي الدوري الأوروبي في ستوكهولم بثنائية نظيفة، ليصبح خامس فريق يتمكن من الفوز بجيمع المسابقات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية).

ويلعب ريال مدريد للمرة السادسة في السوبر الأوروبي، حيث توج باللقب في 3 مناسبات وخسر مرتين، وخسر الريال أمام تشيلسي في عام 1998 بهدف نظيف كما خسر من جالطا سراي التركي في عام 2000 بنتيجة 2-1 ومن ثم تغلب على فينورد في عام 2002 بنتيجة 3-1 وتغلب على إشبيلية في 2014 بثنائية نظيفة وتغلب على الفريق الأندلسي مرة أخرى في 2016 بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

ويسعى ريال مدريد إلى أن يصبح أول فريق يتمكن من الدفاع عن لقبه في السوبر الأوروبي بعد ميلان عامي 1989 و1999، كما سيصبح الريال في حال التتويج باللقب ثاني أكثر الفرق فوزًا بالبطولة بـ4 مرات خلف كل من ميلان وبرشلونة اللذين توجا باللقب 5 مرات من قبل.

وبدورها توجت إسبانيا بالسور الأوروبي في آخر 3 نسخ وبسبعة ألقاب في آخر 8 نسخ، وفي حال توج الريال باللقب فسيرتفع رصيد إسبانيا في السوبر الأوروبي إلى 13 لقبا مقابل 9 لإيطاليا و7 لإنجلترا.

أما مانشستر يونايتد فتوج بالسوبر الأوروبي مرة واحدة وخسر في مناسبتين، حيث فاز على النجم الأحمر الصربي بهدف نظيف في عام 1991 ومن ثم خسر من لاتسيو بهدف نظيف في عام 1999 وأخيرًا خسر من زينيت سان بطرسبرج الروسي في عام 2008 بنتيجة 2-1.

ولم يتوج أي فريق إنجليزي بالسوبر الأوروبي منذ تتويج ليفربول باللقب عام 2005 على حساب سيسكا موسكو، وبالنظر إلى سجل مواجهات ريال مدريد ومانشستر يونايتد، نجد أن الكبيرين تواجها في 10 مناسبات سابقة انتهت أربع منها بفوز الريال واثنتان بفوز مانشستر يونايتد وأربع مباريات بالتعادل، وسجل الريال 20 هدفا وسجل اليونايتد 16 هدفا.

وأتت جميع مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا، وكانت آخر مواجهة في دور الـ16 من موسم 2012- 2013 وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي في البيرنابيو 1-1 ومن ثم فاز الريال في الأولد ترافورد 2-1.

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وبالنظر إلى خلفيات المباراة، نجد أن ريال مدريد خسر مباراة واحدة فقط في آخر 18 مباراة أوروبية، وكان ذلك أمام أتليتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بنتيجة 2-1 في الكالديرون وهي المباراة التي شهدت تأهل الريال إلى المباراة النهائية، وفي الـ17 مباراة الأخرى فاز الريال في 12 مباراة وتعادل في 5 مواجهات أخرى.

كما لم يخسر ريال مدريد في آخر 10 مواجهات أمام الفرق الإنجليزية محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات، وكانت آخر خسارة أمام ليفربول في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2008- 2009 برباعية نظيفة، وهي أسوأ هزيمة للريال في دوري الأبطال في العصر الحديث.

أما آخر مباراة خاضها ريال مدريد أمام الفرق الإنجليزية فكانت في نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2015- 2016 وحينها تغلب على مانشستر سيتي بهدف نظيف في مجموع اللقاءين، أما سجل الريال بشكل عام أمام الفرق الإنجليزية فهو الفوز في 14 مباراة والخسارة في 10 مواجهات والتعادل في مثلها، مسجلًا 48 هدفا واستقبلت شباكه 38 هدفا.

وبدوره لم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 11 مباراة في المسابقات الأوروبية، وذك منذ خسارته أمام فناربخشة التركي 2-1 في دوري المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وتفوق اليونايتد في آخر مباراة له أمام الفرق الإسبانية، وذلك بالتغلب على سيلتا فيجو الإسباني في نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي 2-1 بمجموع اللقاءين.

وتواجه اليونايتد مع الأندية الإسبانية في 49 مباراة حقق خلالها الشياطين الحمر 13 انتصارا و20 تعادلا وتعرض للهزيمة في 16 مباراة، مسجلا 61 هدفا واستقبلت شباكه 68 أخرى.

مفارقات

وجد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي على رأس القيادة الفنية لريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2010 و2013 نجح خلالها في التتويج بلقب الدوري عام 2012 وحقق رقما قياسيا في عدد النقاط في تاريخ الليجا بجمعه 100 نقطة، كما توج بكأس ملك إسبانيا في عام 2011، ووصل في السنوات الثلاث إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدوره لعب زيدان في مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا موسم 2002- 2003 كما خسر أمام مانشستر يونايتد كلاعب في صفوف يوفنتوس في نصف نهائي دوري الأبطال موسم 1998- 1999، ويملك سجلا أمام مانشستر يونايتد كلاعب لا بأس به من خلال الفوز في 4 مباريات والخسارة في 3 والتعادل في مواجهة وحيدة.

ووجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي 2003 و2009، وحقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2008.

أما حارس مانشستر يونايتد الحالي، ديفيد دي خيا، وجد نفسه في صفوف أتليتيكو مدريد في الفترة ما بين عامي 2009 و2011 وواجه ريال مدريد حينها 5 مرات وخسر جميع المباريات.