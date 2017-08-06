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بسبب "مرسي".. تأخر انعقاد جلسة "التخابر مع حماس"

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مصراوي Masrawy

بسبب "مرسي".. تأخر انعقاد جلسة "التخابر مع حماس"

12:23 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأخر الرئيس الأسبق محمد مرسي، عن حضور أولى جلسات إعادة محاكمته وآخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وحضر باقي المتهمين منذ الصباح الباكر في انتظار انعقاد الجلسة، وسمحت المحكمة بحضور أهالي المتهمين، كما سمحت بحضور الصحفيين والمصورين لتغطية وقائع الجلسة.

وكانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك "نظام مبارك"، والاستيلاء على السلطة بالقوة.

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