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مقتل شرطي تركي في اشتباكات مع مسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد

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مصراوي Masrawy

مقتل شرطي تركي في اشتباكات مع مسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد

12:13 م الأحد 06 أغسطس 2017

مقتل شرطي تركي في اشتباكات مع مسلحين أكراد جنوب شرقي البلاد

مسلحين أكراد

اسطنبول (د ب أ)
صرحت مصادر أمنية تركية بأن شرطيا قُتل وأصيب آخر اليوم الأحد في اشتباكات مع عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني بقضاء شمدنلي بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر القول إن الاشتباك جرى في قرية ألطونسو التابعة لقضاء شمدنلي أثناء تنفيذ القوات الخاصة حملة مداهمة ضد عناصر مشتبه فيها.

وأضافت المصادر أن المداهمة المدعومة جواً ما زالت مستمرة.

وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. وتقوم في المقابل باستهداف عناصرها ومواقعها جنوب شرقي البلاد وفي شمال العراق.

وكان القتال قد تجدد بين الجانبين قبل نحو عامين، بعد انهيار عملية السلام وإعلان أنها لن تعود لإجراء محادثات مع المنظمة.

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