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وزير التعليم العالي يهدي الرئيس السيسي درع عيد العلم

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يهدي الرئيس درع عيد العلم

12:01 م الأحد 06 أغسطس 2017

وزير التعليم العالي يهدي الرئيس السيسي درع عيد العلم

كتبت- عايدة رضوان:

أهدى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، درع عيد العلم للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عبد العلم، بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلمين أحدهما تسجيلي عن مستقبل البحث العملي في .

ومن المقرر أن يتم، خلال الحفل، تكريم أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصادها.

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