"تضامن الأقصر": 10 آلاف جنيه لأسرة شهيد حادث إسنا و5 آلاف للمصابين

الأقصر - محمد محروس :

أعلن أحمد عبيد، وكل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة شهيد مركز إسنا، وكذلك صرف مبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة كل مصاب من المصابين الثلاثة في حادث إسنا، كدعم مادي مقدم من مديرية التضامن الاجتماعي.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، أنه جار العمل في إجراءات استخراج صرف معاش استثنائي لكل من زوجة الشهيد "محمد عبد الماجد الخطيب"، والمصابين الثلاثة، تقديرًا لدورهم البطولي.

كان مسئول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، صرح أنه أثناء قيام كمين مرور متحرك بمباشرة أعماله بدائرة مركز شرطة إسنا، في تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من مساء الخميس الماضي، اشتبه في إحدى السيارات يستقلها شخصان، تحمل لوحات "نقل الغربية"، وحال استيقافها قام مستقلوها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر الحادث عن استشهاد أمين شرطة "محمد محمود الباي"، من قوة إدارة المرور، والمواطن "محمد عبد الماجد الخطيب"، وإصابة 3 مواطنين آخرين تصادف تواجدهم بمحل الواقعة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.