بالصور.. ضبط 8 أطنان "لحمة وفراخ" فاسدة في حملة تموينية بالقاهرة

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

قاد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، حملات تموينية موسعة؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة.

واستهدفت الحملات – التى أشرف على تنفيذها اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة - التجار الجشعين القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وتجار السلع المنتهية الصلاحية، وكذلك السلع الغذائية مجهولة المصدر، لما تشكله من آثار صحية سيئة، بالإضافة لضمان تأمين تداول السلع بكافة أنواعها، وفقاً للقوانين والاشتراطات الصحية.

وقام مدير أمن القاهرة، بالمرور على أسواق السلع الاستهلاكية ( الخضروات والفاكهة ) بمنطقتى السيدة زينب، وعابدين؛ حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع الي أرائهم للتأكد من ضبط أسعار الأسواق وعدم مغالاة التجار من جانب، وتواجد السلع الغذائية بوفرة من جانب آخر.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع اللحوم كائن بشارع شبرا بالساحل؛ لحيازته طنان من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الأدمى، وتم اعدامها بمعرفة الطب البيطري، وضبط وطن و184 كجم من لحوم الخنازير الفاسدة، ونحو 3 أطنان من اللحوم المبردة والمجمدة الفاسدة، وطن و460 كجم من الدواجن الفاسدة، و600 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط نحو 137 طن أرز مجهول المصدر، و16 طن دقيق، و21 طن سكر، و19 طن زيت طعام، و167 طنا من السلع الغذائية المتنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.