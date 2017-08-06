ترامب يشيد بتصميم وزير العدل على مكافحة تسرب المعلومات

نيو جيرسي (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بتصميم وزير العدل في إدارته جيف سيشنز على مكافحة تسرب معلومات سرية من البيت الأبيض، وذلك بعد أن كان اتهمه سابقا بانه ضعيف.

وكتب ترامب على تويتر من ناديه للغولف في بدمينستر بنيو جيرسي، حيث يقضي عطلة "بعد سنوات من التسريبات في واشنطن، انه لامر جيد جدا ان نرى وزير العدل يتخذ اجراءات!".

واضاف "بالنسبة الى الامن القومي كلما اظهرنا قسوة، كان ذلك افضل!".

وكان سيشنز قد وعد الجمعة باتخاذ اجراءات قوية ضد الموظفين الذين كشفوا لوسائل الاعلام معلومات سرية او حساسة، وذلك بعد سلسلة من التسريبات التي كان تأثير معظمها سلبيا على ادارة ترامب.

وكان ترامب عبّر مرارا عن غضبه ازاء تلك التسريبات، منتقدا بشكل علني وزير العدل ومتهما اياها باعتماد موقف ضعيف بشأن هذه المسألة.

وفي ظل هذا الضغط، وبعد ان كانت مصادر قد اثارت امكانية فقدانه لمنصبه، قام سيشنز بالتحرك.

وقال سيشنز الجمعة في مؤتمر صحفي "انا اتفق تماما مع الرئيس وادين باشد العبارات العدد الهائل من التسريبات التي تقوض قدرة ادارتنا على حماية البلاد".

واشار سيشنز الى انه ضاعف ثلاث مرات عدد التحقيقات ضد من يشتبه في قيامه بتسريب معلومات، كاشفا ان هناك حتى الان اربعة اشخاص متورطين بهذا الاطار. واكد ان الشرطة الاتحادية زادت عدد عناصرها المكلفين مكافحة التسرب.