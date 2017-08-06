مقتل 64 من داعش خلال 24 في البادية السورية

القاهرة / دمشق (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 64 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال 24 ساعة من القتال العنيف والغارات الروسية والقصف البري المكثف في البادية السورية.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم الاحد ، إن جبهات البادية السورية الممتدة من ريف الرقة الشرقي إلى ريف حماة الشرقي، مروراً بريف حمص الشرقي، شهدت خلال الـ 24 ساعة الفائتة، قتالاً عنيفاً بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" من جانب آخر على محاور التماس بينهما.

وحسب المرصد ، شهد الريف الحموي الشرقي قتالاً عنيفاً بين الطرفين، في محاولة من قوات النظام تحقيق تقدم على حساب التنظيم الذي يسيطر على عشرات القرى في هذا الريف، فيما شهدت بادية حمص الشرقية، تمكن قوات النظام من تحقيق تقدم على حساب التنظيم وفرض سيطرتها العسكرية والبشرية على مدينة السخنة -آخر معقل داعش في محافظة حمص، كذلك شهد الريف الشرقي للرقة تقدماً هاماً حققته قوات النظام والتي تقدمت لمسافة نحو اربعة كيلو متر من الأسوار الشرقية لمدينة معدان التي تعد هي الأخرى، آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة الرقة.

وطبقا للمرصد ، ترافقت الاشتباكات العنيفة مع تنفيذ الطائرات الروسية والتابعة للنظام عشرات الغارات التي طالت مناطق بريف حماة الشرقي وريف حمص وشرق الرقة، والتي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 64 عنصراً من التنظيم، هم 30 عنصراً قتلوا في القصف والاشتباكات بمدينة السخنة، و18 عنصراً قتلوا في ريف الرقة الشرقي، عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات، في حين قتل 16 عنصراً من التنظيم في القصف على ريف حماة الشرقي.