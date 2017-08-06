اليابان تحيي الذكرى الـ72 لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما

طوكيو- (أ ش أ):

تحيي اليابان اليوم الأحد الذكرى الـ72 لإلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة "هيروشيما".

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - الذي قاد الاحتفال التذكاري في المدينة حسبما نقلت قناة (يورونيوز) الآوروبية - "أجدد عهدي، هنا في مدينة هيروشيما، لبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية وسلام دائم، وأدعو بالسلام لضحايا القنبلة الذرية وأسرهم المكلومة والحاضرين الآن وكذلك مواطني مدينة هيروشيما."

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ألقت قنبلة ذرية على مدينة "هيروشيما" في السادس من أغسطس عام 1945 ؛ مما أسفر عن مقتل الآف الأشخاص على الفور وما يقرب من 140 ألف شخص بنهاية ذلك العام ، وبعد مرور ثلاثة أيام ، ألقت القوات الأمريكية قنبلة ذرية أخرى على مدينة "ناجازاكي" وأدى هذا القصف إلى استسلام اليابان في 15 أغسطس 1945 وانتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويشعر كثيرون في اليابان أن الهجومين يرقيان إلى جرائم حرب وفظائع لأنهما استهدفا مدنيين، ولطبيعة الأسلحة المدمرة غير المسبوقة، غير أن العديد من الأمريكيين يعتقدون أن القنبلتين سرعتا نهاية نزاع دام مما أنقذ بالتالي حياة كثيرين، ويبررون القصف بذلك.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أول رئيس أمريكي يزور هيروشيما في مايو العام الماضي، حيث قام بتكريم ضحايا القنبلتين المدمرتين.