ضبط شخص استولى من ضحاياه على نصف مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج

كتب - علاء عمران:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص؛ لقيامه بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين، بزعم قدرته على إلحاقهم ببعض الوظائف بالخارج.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، مفادها قيام "أحمد.ح" 41 سنة، مقيم بالقاهرة، بإنشاء شركة وهمية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية "بدون ترخيص"، واتخاذها مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على وظائف، وقيامه بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص عمل بالفنادق والمنتجعات السياحية ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وحصوله على مبالغ مالية طائلة منهم مقابل تسهيل تعيينهم في تلك الوظائف.

وعقب تقنين الاجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على 417 جواز سفر خاصين بضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج، وكمية من وثائق تعارف خاصة بضحاياه راغبي السفر للعمل بالخارج، وكمية من طرود بريدية تحوى بداخلها مستندات خاصة بضحاياه (شهادات ميلاد، وشهادات دراسية"، وكمية من الصور الضوئية لبعض المستندات الخاصة بالضحايا راغبي السفر للعمل بالخارج "جوازات سفر.

كما ضُبط بحوزته بطاقات الرقم القومي، وشهادات تخرج– شهادات ميلاد – سير ذاتية)، وطلبات توظيف بالدول العربية، بعضها ممتلئ البيانات، والأخرى خالية البيانات، وكمية كبيرة من الفحوصات الطبية الخاصة بهؤلاء الضحايا، و3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.. وأمكن الاستدلال على بعض ضحاياه، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت لنحو نصف مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.