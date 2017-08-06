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مديرية أمن الإسكندرية تنهي استعداداتها لإقامة نهائي البطولة العربية

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مصراوي Masrawy

مديرية أمن الإسكندرية تنهي استعداداتها لإقامة نهائي البطولة العربية

10:24 ص الأحد 06 أغسطس 2017

مديرية أمن الإسكندرية تنهي استعداداتها لإقامة نهائي البطولة العربية

الإسكندرية (أ. ش. أ):
أنهت مديرية أمن الإسكندرية، كافة استعداداتها لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الترجي التونسي والفيصل الأردني المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد بإستاد الإسكندرية في نهائي البطولة العربية للأندية.

وجرى تعزيز الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، ونشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، ورفع كافة الإشغالات بمحيط الإستاد، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين عليه، وعدم السماح لأي شخص غير مصرح له بدخول المباراة عدا حاملي التذاكر والمصرح لهم بدخولها.

ووُضعت الخدمات الأمنية النظامية والسرية والدوريات المتحركة بالطرق المؤدية للإستاد ومكان إقامة الفريقين؛ لملاحظة ومراقبة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات.

وجرى تزويد وتجهيز المحيط الخارجي للإستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

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