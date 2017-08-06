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خالد عبدالغفار: لدينا مستشفيات جامعية جاهزة للافتتاح بـاستثمارات 1.5 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

خالد عبدالغفار: لدينا مستشفيات جامعية جاهزة للافتتاح بـاستثمارات 1.5 مليار جنيه

11:58 ص الأحد 06 أغسطس 2017

خالد عبدالغفار: لدينا مستشفيات جامعية جاهزة للافتتاح بـاستثمارات 1.5 مليار جنيه

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم إنشاء 17 مستشفى جديدة خلال السنوات الـثلاث الماضية، للعمل جنبًا لجنب مع 106 مستشفى جامعي، بالإضافة إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبد الغفار، خلال الكلمة التي ألقاها خلال فعاليات احتفالية عيد العلم، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، الأحد:" أصبح لدينا مستشفيات أخرى جاهزة للافتتاح القريب بـاستثمارات تقدر بـ 1.5 مليار جنيه".

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلمين أحدهما فيلم تسجيلي عن مستقبل البحث العملي في .

وحضر الاحتفالية، وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية.

ومن المقرر أن يتم، خلال الحفل، تكريم أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصادها.

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