نائب محافظ القاهرة: المواطن يساعد السايس على استغلاله (فيديو)

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قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إن منطقة وسط البلد ممنوع فيها انتظار السيارات في الشارع، موضحا أن المحافظة أنشأت عددا كبيرا من الأماكن المخصصة للركن وبعضها يتكون من عدة طوابق، فضلا عن وجود ساحات مخصصة للركن.

أضاف أيمن، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا": "هناك خلل فعلي بين الكثافة السكانية المتزايدة والحيز المكاني، لذلك علينا بفرض الضوابط والالتزام بها".

وتابع: "لدينا جراجات متعددة الطوابق، يمكن استخدامها بدلا من انتظار السيارات بالشوارع، فقوة المرور لا تستطع تغطية منطقة المنطقة الغربية بالكامل".

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وذكر: "المواطن يساعد السايس على استغلاله"، موضحا أن كل حي كان لديه 30 كلبش، ومن يركن سيارته كان يقوم موظف الحي بكلبشه السيارة الخاصة به، لكن موظفي الأحياء امتنعوا عن التنفيذ وأصبحت قوة المرور غير قادرة على تغطية الكثافة والعدد الكبير لسيارات المواطنين.