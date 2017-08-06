أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

علاء والي: مناقشة تسعيرة المياه الجديدة بالبرلمان خلال أيام

Google+ Print
علاء والي: مناقشة تسعيرة المياه الجديدة بالبرلمان خلال أيام علاء والي: مناقشة تسعيرة المياه الجديدة بالبرلمان خلال أيام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً لها خلال أيام، عقب الحصول على موافقة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة التى تمس المواطنين بشكل مباشر، منها قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة المياه الجديدة التى أعلن عنها المجلس مؤخراً.

وأضاف والي، فى تصريح له، أن اللجنة ستناقش  كوارث انهيار العقارات التى كان آخرها انهيار عقار المنصورة، والذى خلف عدد من الضحايا والمصابين، بالإضافة لمشكلة انقطاع مياه الشرب المستمرة فى عدد من القرى بمحافظات الجمهورية خاصة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى استياء الأهالى من قطع المياه بصفة مستمرة لفترات طويلة، مؤكداً أن اللجنة سوف تسعى لوضع حلول سريعة لهذه الأزمة.

شاهد أيضا

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان خاطبت الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لحضور اجتماع اللجنة خلال أيام لمناقشة قرار تسعيرة مياه الشرب الجديدة، وتبعيات هذا القرار وآثاره على المواطن البسيط، بالإضافة إلى أن هناك عدد من محطات مياه الشرب لم تشهد أى عمليات إحلال وتجديد منذ عشرات السنين، مما أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت والي إلى أن اللجنة سوف تناقش مشاكل القرى والنجوع المطلوب توصيل خدمة الصرف الصحى لهم من خلال خطة الوزارة واهتمامها بالقرى والمدن الأشد احتياجاً هذه الخدمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام