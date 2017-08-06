علاء والي: مناقشة تسعيرة المياه الجديدة بالبرلمان خلال أيام

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قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً لها خلال أيام، عقب الحصول على موافقة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة التى تمس المواطنين بشكل مباشر، منها قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة أسعار المياه الجديدة التى أعلن عنها المجلس مؤخراً.

وأضاف والي، فى تصريح له، أن اللجنة ستناقش كوارث انهيار العقارات التى كان آخرها انهيار عقار المنصورة، والذى خلف عدد من الضحايا والمصابين، بالإضافة لمشكلة انقطاع مياه الشرب المستمرة فى عدد من القرى بمحافظات الجمهورية خاصة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى استياء الأهالى من قطع المياه بصفة مستمرة لفترات طويلة، مؤكداً أن اللجنة سوف تسعى لوضع حلول سريعة لهذه الأزمة.

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وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان خاطبت الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لحضور اجتماع اللجنة خلال أيام لمناقشة قرار تسعيرة مياه الشرب الجديدة، وتبعيات هذا القرار وآثاره على المواطن البسيط، بالإضافة إلى أن هناك عدد من محطات مياه الشرب لم تشهد أى عمليات إحلال وتجديد منذ عشرات السنين، مما أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت والي إلى أن اللجنة سوف تناقش مشاكل القرى والنجوع المطلوب توصيل خدمة الصرف الصحى لهم من خلال خطة الوزارة واهتمامها بالقرى والمدن الأشد احتياجاً هذه الخدمة.