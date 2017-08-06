أخبار عاجلة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

Google+ Print
غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس، غدا الإثنين، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

شاهد أيضا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
الإسكندرية 23 33
مطروح 23 32
بورسعيد 25 31
دمياط 25 32
بلطيم 24 33
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 37
العريش 21 34
نخل 18 37
طابا 24 38
الطور 26 36
مرسى علم 29 36
الغردقة 29 40
شرم الشيخ 30 39
رفح 22 32
كاترين 17 34
سيوة 25 38
المنيا 25 39
الفيوم 25 39
رأس سدر 26 39
أبو سمبل 28 42
وسط الدلتا 26 36
أسيوط 24 40
سوهاج 27 40
الأقصر 27 42
أسوان 29 43
شلاتين 28 40
حلايب 27 37
الوادي الجديد 24 42
قنا 27 41
نويبع 28 40
السلوم 22 34

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل